VÍDEO: Esposa de SJC chega como 'entrega da Shopee' em celebração

Ao invés do tradicional carro, ela chegou à renovação dos votos em um transporte inusitado: um utilitário simulando uma entrega da Shopee, a famosa plataforma de comércio eletrônico.

Uma diretora de escola teve uma ideia original para chegar à festa de bodas de prata do seu casamento (25 anos), na região sul de São José dos Campos, no último sábado (4).

“Como meu pai não dirige, pedi para meu irmão me levar à cerimônia. Ele brincou e disse que seria na Fiorino dele. Eu topei, mas teria que ser como entrega da Shopee. Ninguém sabia, só eu e ele”, disse Darlete Reis, 42 anos.

Todos foram surpreendidos pela chegada do utilitário à cerimônia de bodas, incluindo o marido, Wilker Reis, de 50 anos, e as duas filhas do casal, de 18 e 6 anos.