VÍDEO: Esposa de SJC chega como 'entrega da Shopee' em celebração

Quem pediu uma noiva?
Uma diretora de escola teve uma ideia original para chegar à festa de bodas de prata do seu casamento (25 anos), na região sul de São José dos Campos, no último sábado (4).
Ao invés do tradicional carro, ela chegou à renovação dos votos em um transporte inusitado: um utilitário simulando uma entrega da Shopee, a famosa plataforma de comércio eletrônico.
“Como meu pai não dirige, pedi para meu irmão me levar à cerimônia. Ele brincou e disse que seria na Fiorino dele. Eu topei, mas teria que ser como entrega da Shopee. Ninguém sabia, só eu e ele”, disse Darlete Reis, 42 anos.
Todos foram surpreendidos pela chegada do utilitário à cerimônia de bodas, incluindo o marido, Wilker Reis, de 50 anos, e as duas filhas do casal, de 18 e 6 anos.
No momento da “entrada da noiva”, os convidados ouviram o apito do carro de entrega dando ré, provocando estranhamento. O irmão de Darlete desceu do veículo e ainda gritou: “Entrega da Shopee”.
Ele deu a prancheta para a mãe assinar e, da traseira do veículo, sentada em um sofá, Darlete desceu com seu vestido de noiva, maquiada e preparada para a celebração, para a alegria e a surpresa dos convidados.
“Na hora da cerimônia, nosso pastor disse que já tinha visto noiva chegando de tudo quanto é jeito, mas de entrega era a primeira vez. Todo mundo achou demais. Ninguém imaginava. A gente é bem bagunceiro, brincalhão. E deu tudo certo e foi muito emocionante”, contou Darlete.
Moradora da região sul, ela contou que a celebração dos 25 anos de casamento aconteceu em um salão de festas no Jardim Morumbi. Dois pastores da igreja que eles frequentam conduziram a celebração.
E teve ainda mais surpresa, como contou a diretora: “No centro de mesa da festa foi colocado um aquário com um peixe vivo. Para lembrar muito a questão do Cristianismo, de Jesus, da fertilidade e prosperidade. Foi outra emoção o peixe no centro da mesa, o pessoal querendo levar para casa”, disse Darlete.
Na próxima festa, ela vai perguntar para os convidados: "Com ou sem emoção?".