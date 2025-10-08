OVALE CAST: Anderson diz que Flim não pode ter 'viés ideológico'

Após a polêmica do veto à participação da jornalista e escritora Milly Lacombe na Flim (Feira Literomusical), em São José dos Campos, que provocou onda de cancelamentos e o adiamento do evento, o prefeito Anderson Farias (PSD) negou que vá pedir avaliação prévia dos nomes convidados para o festival, que deve acontecer em outubro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Olha, primeiro eu não quero. Não vou fazer com que os nomes sejam submetidos. Aí, sim, eu estou falando de censura. Não, não é isso. O que nós temos que ter é sensibilidade, por isso que tem uma equipe”, afirmou Anderson durante entrevista no OVALE Cast, podcast de OVALE.
“O dia que eu tiver que me meter lá no Parque Vicentina Aranha, através da associação, para ter que decidir, eu tiro eles de lá e a gente assume diretamente. Então, não é essa a questão. Minha questão é o seguinte: tem que ter sensibilidade e responsabilidade”, declarou o prefeito.
“Uma coisa é você ter ideologias. Você ter temas para discussão. Outra coisa é você ter viés. E aí você tem coisas que são polêmicas. Isso daí a gente precisa trazer um ambiente desse para dentro de um parque, para dentro de um ambiente público, com dinheiro público? É isso que eu não vou permitir”, afirmou.
“Quer ter suas ideias, quer defender aquilo que você acha, você é a favor do aborto, então você vai defender, mas não no espaço público. Você é a favor da droga? Não, no espaço público. Então, tem algumas questões que eu acho que são temas debatidos e polêmicos, você pode fazer isso dentro de uma iniciativa privada. Vai lá para dentro, aluga um teatro, cobra ingresso, quem quiser paga para te ver. Não no espaço público com recursos públicos”, completou.
OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.