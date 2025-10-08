OVALE CAST: Anderson diz que Flim não pode ter 'viés ideológico'

Após a polêmica do veto à participação da jornalista e escritora Milly Lacombe na Flim (Feira Literomusical), em São José dos Campos, que provocou onda de cancelamentos e o adiamento do evento, o prefeito Anderson Farias (PSD) negou que vá pedir avaliação prévia dos nomes convidados para o festival, que deve acontecer em outubro.

“Olha, primeiro eu não quero. Não vou fazer com que os nomes sejam submetidos. Aí, sim, eu estou falando de censura. Não, não é isso. O que nós temos que ter é sensibilidade, por isso que tem uma equipe”, afirmou Anderson durante entrevista no OVALE Cast, podcast de OVALE.