Adeus, Davi: amado, menino de SJC perdeu a vida em acampamento

O jovem, morador de São José dos Campos, era muito querido na comunidade e participava do grupo Desbravadores, da Igreja Adventista. “Para quem não conhecia, o Davi amava cuidar das crianças”, disse a mãe, Diane Soares, nas redes sociais.

Amado, generoso e cheio de fé, Davi Soares de Oliveira, de 16 anos, perdeu a vida de forma trágica durante um acampamento religioso em Paraibuna, no último domingo (5).

O adolescente vivia com os pais e a irmã mais nova e era descrito como um menino de sorriso fácil, coração bondoso e fé contagiante. Ele e a família frequentavam a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Parque dos Ipês, sendo muito amados pela comunidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu em um lago na estrada do Escanoa, no bairro Canoas. O grupo realizava uma travessia, parte em um barco e parte a nado. Davi entrou na água sem colete salva-vidas, entrou em pânico e tentou se segurar em um colega, mas acabou se afogando.