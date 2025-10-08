Adeus, Davi: amado, menino de SJC perdeu a vida em acampamento

Adeus, Davi.
Amado, generoso e cheio de fé, Davi Soares de Oliveira, de 16 anos, perdeu a vida de forma trágica durante um acampamento religioso em Paraibuna, no último domingo (5).
O jovem, morador de São José dos Campos, era muito querido na comunidade e participava do grupo Desbravadores, da Igreja Adventista. “Para quem não conhecia, o Davi amava cuidar das crianças”, disse a mãe, Diane Soares, nas redes sociais.
O adolescente vivia com os pais e a irmã mais nova e era descrito como um menino de sorriso fácil, coração bondoso e fé contagiante. Ele e a família frequentavam a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Parque dos Ipês, sendo muito amados pela comunidade.
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu em um lago na estrada do Escanoa, no bairro Canoas. O grupo realizava uma travessia, parte em um barco e parte a nado. Davi entrou na água sem colete salva-vidas, entrou em pânico e tentou se segurar em um colega, mas acabou se afogando.
Uma integrante do grupo ainda pulou no lago para tentar resgatá-lo, mas não conseguiu. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e retiraram o adolescente da água já sem vida.
A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e aguarda os exames periciais para esclarecer as circunstâncias da tragédia.
O corpo de Davi foi sepultado na segunda-feira (6), em São José, em meio a forte comoção. A mãe do jovem, emocionada, lembrou com carinho da dedicação do filho.
"Nos fortalecemos na promessa de Cristo: “Virei outra vez” (João 14:3) Como esperança, lembramos das palavras de Apocalipse 21:4: ”E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E ja não existirá mais morte, já não haverá luto, nem prato, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.”, postou o Esquardão Real, a quem Davi também pertencia.