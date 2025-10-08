Hospital Municipal tem 53 vagas para Residência Médica em 2026

O Hospital Municipal de São José dos Campos participa do processo de Seleção Pública de Residência Médica pelo SUS em São Paulo, cujas inscrições serão abertas no próximo dia 16, prosseguindo até 4 de novembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao todo, serão 53 vagas, conforme edital que pode ser acessado aqui. Gerenciado pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), o Hospital Municipal disponibilizará 37 vagas distribuídas entre programas de acesso direto e de pré-requisito. Nas residências de acesso direto, o médico pode ingressar imediatamente após a graduação em Medicina, sem necessidade de experiência prévia em outra especialidade.