Hospital Municipal tem 53 vagas para Residência Médica em 2026

O Hospital Municipal de São José dos Campos participa do processo de Seleção Pública de Residência Médica pelo SUS em São Paulo, cujas inscrições serão abertas no próximo dia 16, prosseguindo até 4 de novembro.
Ao todo, serão 53 vagas, conforme edital que pode ser acessado aqui. Gerenciado pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), o Hospital Municipal disponibilizará 37 vagas distribuídas entre programas de acesso direto e de pré-requisito. Nas residências de acesso direto, o médico pode ingressar imediatamente após a graduação em Medicina, sem necessidade de experiência prévia em outra especialidade.
Entre essas vagas estão Anestesiologia (6 vagas), Cirurgia Geral (5), Clínica Médica (2), Ginecologia e Obstetrícia (4); Medicina Intensiva Adulto (3), Neurologia (3), Ortopedia e Traumatologia (3) e Pediatria (4).
Já as vagas com pré-requisito são para Urologia (1 vaga, com pré-requisito em Cirurgia Geral), Medicina Intensiva Pediátrica (1 vaga com pré-requisito em Pediatria) e Neonatologia (2, com pré-requisito em Pediatria). Os programas têm duração de 2 a 5 anos, dependendo da especialidade.
Outras 16 vagas serão ofertadas pelo programa de residência médica da Universidade Anhembi Morumbi, todas em especialidade de acesso direto. Destas, 6 vagas são para Clínica Médica, 4 para Ginecologia e Obstetrícia e 6 para Pediatria, onde os residentes também cumprem o programa de residência nas dependências do Hospital Municipal.
Segundo o médico Afonso Guedes Machado, coordenador da Comissão de Residência Médica do Hospital Municipal, esta será a primeira vez que a unidade participa do processo de Seleção Pública de Residência Médica pelo SUS-SP, pois antes a instituição realizava seu processo seletivo isoladamente, disponibilizando suas vagas credenciadas. Agora, com o processo unificado do SUS-SP, as vagas são ofertadas junto às de outras instituições de ensino e saúde.
Organizado pela Fundação Vunesp, o processo é voltado a médicos formados ou em fase de conclusão do curso e contempla dezenas de especialidades em hospitais de todo o Estado. Serão oferecidas 1.431 vagas em instituições credenciadas pela CNRM (Comissão Nacional de Residência Médica) e pelo MEC (Ministério da Educação).
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (clique aqui www.vunesp.com.br), mediante o pagamento de uma taxa de R$ 120, com possibilidade de isenção ou redução solicitada nos dias 16 e 17 de outubro.
A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada no dia 14 de dezembro de 2025. O resultado preliminar está previsto para 20 de janeiro de 2026, e as matrículas para os aprovados ocorrerão entre 23 e 27 de fevereiro.
Para se inscrever, o candidato deve ter diploma ou declaração de conclusão de curso de Medicina reconhecido pelo MEC (ou colar grau até fevereiro de 2026); possuir inscrição provisória ou definitiva no CRM (Conselho Regional de Medicina); estar quite com as obrigações eleitorais e militares, além de cumprir pré-requisitos específicos exigidos pelo programa escolhido.
Residência Médica é considerada o “padrão ouro” de especialização do médico no país, unindo prática supervisionada e aperfeiçoamento técnico teórico.
O Hospital Municipal conta atualmente com 115 médicos residentes, sendo 77 pelo programa de residência do próprio HM, 35 pela Faculdade Anhembi Morumbi e 3 pelo Hospital Policlin.