Vídeo mostra cenário após explosão em restaurante do chef Fogaça

Vídeos do Corpo de Bombeiros mostram o cenário de destruição no restaurante Jamile, do chef Henrique Fogaça, na Bela Vista, região central de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O teto do local desabou em função de uma explosão de gás, na manhã desta quarta-feira (8), deixando uma funcionária morta. Uma pessoa foi retirada dos escombros e encaminhada para o hospital.