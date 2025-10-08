Vídeo mostra cenário após explosão em restaurante do chef Fogaça

Vídeos do Corpo de Bombeiros mostram o cenário de destruição no restaurante Jamile, do chef Henrique Fogaça, na Bela Vista, região central de São Paulo.
O teto do local desabou em função de uma explosão de gás, na manhã desta quarta-feira (8), deixando uma funcionária morta. Uma pessoa foi retirada dos escombros e encaminhada para o hospital.
No momento do desabamento, havia cerca de 20 pessoas no local, todos funcionários. O resgate é feito pelo Corpo de Bombeiros. As equipes de resgate continuam no local em busca das vítimas.
O Jamile está num prédio de três andares e foi reformado na época da inauguração, em 2015. A cozinha está no segundo andar, que divide espaço também com depósito e área administrativa.
Com dez anos de funcionamento, o restaurante oferece opções de comida contemporânea e pratos autorais. O estabelecimento foi um dos três restaurantes de Fogaça em São Paulo que permaneceram abertos durante a pandemia. Trabalhava apenas com entregas na época.