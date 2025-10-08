PM prende suspeito de atear fogo em carro parado em rua do Vale

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quarta-feira (8), em Taubaté, um homem por ter ateado fogo em um carro estacionado na rua Madre Eulália Perrotim, no bairro Parque Residencial Bom Conselho, em Taubaté. O crime aconteceu na última segunda (6).

Policiais militares da 4ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores o suspeito por dano ao patrimônio público e incêndio.