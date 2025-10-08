PM prende suspeito de atear fogo em carro parado em rua do Vale

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quarta-feira (8), em Taubaté, um homem por ter ateado fogo em um carro estacionado na rua Madre Eulália Perrotim, no bairro Parque Residencial Bom Conselho, em Taubaté. O crime aconteceu na última segunda (6).
Policiais militares da 4ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores o suspeito por dano ao patrimônio público e incêndio.
A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo informou que a Polícia Civil investiga um homem de 34 anos por depredação ao patrimônio em Taubaté.
Policiais militares, após análise de imagens, conseguiram identificar o autor, suspeito de incendiar um veículo e apedrejar um estabelecimento nas proximidades. Ele foi encaminhado ao 1º DP de Taubaté, onde permaneceu à disposição da Justiça.