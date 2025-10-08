Filhos choram sobre o corpo da mãe após tragédia; cena emociona

A imagem de dois filhos chorando sobre o corpo da mãe, após um trágico acidente de trânsito, comoveu o país nesta terça-feira (7).
A vítima, Icenira Gironde Madalena, de 55 anos, morreu depois que a moto em que estava como passageira foi atingida por um caminhão no cruzamento das ruas Jaguariúna e Friburgo, no interior de São Paulo. O caso foi noticiado pelo site Top Mídia News.
O marido de Icenira, de 56 anos, pilotava a motocicleta no momento da colisão. Segundo testemunhas, o caminhão avançou a sinalização e atingiu o casal em cheio.
Dor e desespero no local
Em meio ao luto e ao choque, os dois filhos de Icenira chegaram ao local e permaneceram por um longo tempo ao lado do corpo da mãe, segurando suas mãos e chorando inconsoláveis.
A cena de desespero emocionou populares, socorristas e até mesmo o motorista do caminhão, que também ficou em estado de choque e chorava muito no cruzamento, que precisou ser isolado pela polícia para o trabalho das autoridades.
“Foi uma cena que ninguém consegue esquecer. O grito dos filhos partia o coração”, relatou uma testemunha.
O impacto emocional foi tão forte que um dos filhos precisou ser amparado e levado para atendimento médico. Familiares e amigos se reuniram no local em meio a forte comoção e clamores por justiça.
Dinâmica do acidente
Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato do acidente. O vídeo mostra o caminhão seguindo pela Rua Jaguariúna e parando brevemente diante da placa de “Pare”. Em seguida, o motorista avança e cruza a preferencial, atingindo a moto em que o casal estava.
Com a batida, os dois foram arremessados ao chão. O marido tentou evitar o impacto, mas Icenira caiu na trajetória do caminhão, que acabou passando por cima dela.
“O caminhão cruzou do nada. Ele freou, mas já era tarde demais”, contou outra testemunha.
O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou socorro, visivelmente abalado. A Polícia Civil investiga o caso e deve analisar as imagens das câmeras para confirmar a responsabilidade pelo acidente.