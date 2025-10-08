Filhos choram sobre o corpo da mãe após tragédia; cena emociona

A imagem de dois filhos chorando sobre o corpo da mãe, após um trágico acidente de trânsito, comoveu o país nesta terça-feira (7).

A vítima, Icenira Gironde Madalena, de 55 anos, morreu depois que a moto em que estava como passageira foi atingida por um caminhão no cruzamento das ruas Jaguariúna e Friburgo, no interior de São Paulo. O caso foi noticiado pelo site Top Mídia News.