Grafite: PT vai ao MP contra ação em São José que cobriu mural

As vereadoras Amelia Naomi e Juliana Fraga, ambas do PT (Partido dos Trabalhadores), protocolaram nesta última quarta-feira (8), uma representação no Ministério Público contra a ação da Prefeitura de São José dos Campos, por suposto abuso de poder e desvio de finalidade.

A base da representação é a iniciativa da administração municipal de encobrir um mural produto de arte coletiva no bairro Campo dos Alemães, na zona sul.

O mural foi criado por mais de 40 artistas no último domingo (5), com pretensão de revitalizar um muro residencial, sem pintura desde 2021 e, segundo os autores, foi realizado com o consentimento do proprietário.