São José Basket visita o lanterna Catanduva pelo 2º turno

As meninas do São José Basket visitam o Catanduva na noite desta quinta-feira (9), a partir das 19h, no ginásio Anuar Pacha, em Catanduva, pela abertura da fase de realinhamento do Campeonato Paulista feminino da modalidade, uma espécie de segundo turno.

Agora, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, tenta melhorar a regularidade, após altos e baixos durante o primeiro turno, quando os times não ficavam divididos em grupos. Desta vez, as equipes compõem dois grupos, A e B, e lutam por uma vaga nos playoffs.