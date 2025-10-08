08 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

BASQUETE FEMININO

São José Basket visita o lanterna Catanduva pelo 2º turno

Por Marcos Eduardo Carvalho | Catanduva
| Tempo de leitura: 1 min
As meninas do São José Basket visitam o Catanduva na noite desta quinta-feira (9), a partir das 19h, no ginásio Anuar Pacha, em Catanduva, pela abertura da fase de realinhamento do Campeonato Paulista feminino da modalidade, uma espécie de segundo turno.

Agora, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, tenta melhorar a regularidade, após altos e baixos durante o primeiro turno, quando os times não ficavam divididos em grupos. Desta vez, as equipes compõem dois grupos, A e B, e lutam por uma vaga nos playoffs.

Na fase anterior, o time da região ficou em sexto lugar, com 50% de aproveitamento, somando quatro vitórias e quatro derrotas. Já as catanduvenses ficaram em último lugar entre quatro participantes, com uma vitória e sete derrotas.

O último jogo do São José aconteceu no sábado passado, dia 4, quando venceu o Corinthians por um ponto de diferença: 66 a 65.

