São José Basket visita o lanterna Catanduva pelo 2º turno

As meninas do São José Basket visitam o Catanduva na noite desta quinta-feira (9), a partir das 19h, no ginásio Anuar Pacha, em Catanduva, pela abertura da fase de realinhamento do Campeonato Paulista feminino da modalidade, uma espécie de segundo turno.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Agora, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, tenta melhorar a regularidade, após altos e baixos durante o primeiro turno, quando os times não ficavam divididos em grupos. Desta vez, as equipes compõem dois grupos, A e B, e lutam por uma vaga nos playoffs.
Na fase anterior, o time da região ficou em sexto lugar, com 50% de aproveitamento, somando quatro vitórias e quatro derrotas. Já as catanduvenses ficaram em último lugar entre quatro participantes, com uma vitória e sete derrotas.
O último jogo do São José aconteceu no sábado passado, dia 4, quando venceu o Corinthians por um ponto de diferença: 66 a 65.