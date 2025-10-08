ATENÇÃO: Menino de SJC morre afogado em acampamento de igreja

Um adolescente de 16 anos, de São José dos Campos, morreu afogado durante acampamento de igreja em um lago na zona rural de Paraibuna, no último domingo (5), na estrada do Escanoa, no bairro Canoas. O garoto entrou na água sem colete salva-vidas.

A Polícia Civil registrou o caso como "morte suspeita". O adolescente estava em acampamento com um grupo de uma igreja de São José. De acordo com o boletim de ocorrência, o grupo realizava uma travessia de lago em um sítio. Parte do grupo estava em um barco e a outra parte atravessaria a nado.