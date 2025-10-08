ATENÇÃO: Menino de SJC morre afogado em acampamento de igreja

Um adolescente de 16 anos, de São José dos Campos, morreu afogado durante acampamento de igreja em um lago na zona rural de Paraibuna, no último domingo (5), na estrada do Escanoa, no bairro Canoas. O garoto entrou na água sem colete salva-vidas.
A Polícia Civil registrou o caso como "morte suspeita". O adolescente estava em acampamento com um grupo de uma igreja de São José. De acordo com o boletim de ocorrência, o grupo realizava uma travessia de lago em um sítio. Parte do grupo estava em um barco e a outra parte atravessaria a nado.
Segundo o BO, o adolescente estava sem colete salva-vidas e entrou em pânico, tentando se segurar em um colega, mas se afogando em seguida. Uma integrante do grupo chegou a pular no lago para ajudar, mas não conseguiu resgatá-lo.
O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram acionados e retiraram o jovem sem vida. Exames periciais foram solicitados.
O adolescente foi sepultado na segunda-feira (6), em São José.
TRAGÉDIA.
De acordo com o BO, a atividade no acampamento ocorria de forma coletiva e supervisionada. A divisão entre barco e nado foi informada pelas testemunhas à PM no atendimento inicial.
No momento do acidente, houve tentativas imediatas de salvamento por parte dos presentes, antes da chegada das equipes de Corpo de Bombeiros e Samu, que fizeram a retirada do corpo e comunicaram a Polícia Civil.
O caso foi classificado, na delegacia plantonista, como morte suspeita, com menções também a morte acidental e morte súbita, sem causa aparente determinante, até a conclusão dos exames.