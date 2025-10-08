08 de outubro de 2025
FUTSAL

São José Futsal precisa de um empate com Wimpro para ir à semi

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Felipe Viana / São José Futsal
São José Futsal precisa de um empate com Wimpro para ir à semi
São José Futsal precisa de um empate com Wimpro para ir à semi

O São José Futsal recebe a Wimpro de Guarulhos na noite desta quinta-feira (9), a partir das 19h30, no ginásio Bruno Marques da Silva, em Altos de Santana, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista da modalidade. A entrada é gratuita aos torcedores.

E os joseenses, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, são favoritos à vaga. Isso porque, no jogo de ida, fora de casa, goleou em São Paulo por 4 a 1.

Desta maneira, o São José tem a vantagem do empate para avançar e seguir na briga por mais um título estadual. Se perder no tempo normal, ainda terá a vantagem do empate na prorrogação.

Eliminado ainda na primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal), o time da região agora foca totalmente no torneio estadual. E tenta salvar a temporada, com uma campanha mais consistente.

