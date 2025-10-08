São José Futsal precisa de um empate com Wimpro para ir à semi

O São José Futsal recebe a Wimpro de Guarulhos na noite desta quinta-feira (9), a partir das 19h30, no ginásio Bruno Marques da Silva, em Altos de Santana, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista da modalidade. A entrada é gratuita aos torcedores.

E os joseenses, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, são favoritos à vaga. Isso porque, no jogo de ida, fora de casa, goleou em São Paulo por 4 a 1.