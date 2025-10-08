Inédito no país, Revap produz asfalto com conteúdo renovável

Pela primeira vez no Brasil, a Revap (Refinaria Henrique Lage) da Petrobras, em São José dos Campos, produziu asfalto com conteúdo renovável em larga escala, combinando correntes minerais com componentes de base vegetal.

Na primeira semana de outubro, foram produzidas e comercializadas cerca de 3 mil toneladas de produto, mantendo o desempenho dos asfaltos convencionais e reduzindo o impacto ambiental na pavimentação.