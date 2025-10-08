Inédito no país, Revap produz asfalto com conteúdo renovável

Pela primeira vez no Brasil, a Revap (Refinaria Henrique Lage) da Petrobras, em São José dos Campos, produziu asfalto com conteúdo renovável em larga escala, combinando correntes minerais com componentes de base vegetal.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na primeira semana de outubro, foram produzidas e comercializadas cerca de 3 mil toneladas de produto, mantendo o desempenho dos asfaltos convencionais e reduzindo o impacto ambiental na pavimentação.
O CAP Pro R, novo asfalto com conteúdo renovável, tem em sua composição um óleo de origem vegetal com características específicas que conferem ao produto propriedades adequadas para pavimentação e industrialização, além de grande sinergia com o refino de petróleos nacionais.
Os testes pré-produção foram conduzidos no Cenpes (Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação) da Petrobras, e o produto aplicado com sucesso em vias da Cidade Universitária, na Ilha do Fundão (RJ).
“Resultado de investimentos em pesquisa e no incremento de processos produtivos, a produção de asfalto com conteúdo renovável demonstra, mais uma vez, o pioneirismo da Petrobras. Promovemos ganhos sociais e ambientais efetivos, porque acreditamos que uma transição energética justa e responsável é possível e necessária”, disse William França, diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras.
O asfalto com conteúdo renovável produzido na Revap passa a integrar a linha de asfaltos CAP Pro da Petrobras. Os produtos dessa linha são mais sustentáveis e oferecem soluções para um futuro de baixo carbono, além de atenderem às exigências da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
“A chegada do asfalto com conteúdo renovável na Revap reforça a linha CAP Pro de asfaltos da Petrobras. Estamos proporcionando resultados efetivos para o setor de pavimentação, oferecendo uma alternativa viável mais sustentável e que se insere no compromisso da Petrobras com a transição energética justa”, afirmou o diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser.
Produtos.
Com a produção do asfalto com conteúdo renovável, os asfaltos CAP Pro W e CAP Pro AP, já produzidos na Revap, passam a incorporar no nome o “R” de renovável. Da mesma forma o CAP 50/70 convencional da Revap passará a integrar a linha CAP Pro.
O CAP Pro W 30/45 permite uma redução da temperatura do processo de aplicação. Ao mesmo tempo, pode proporcionar um aumento de 15% de produtividade na usinagem, sem necessidade de alteração de equipamentos nos processos de pavimentação. Já o asfalto CAP Pro AP, de alta penetração, é indicado para a pavimentação com cerca de 25% de conteúdo reciclado, proporcionando maior sustentabilidade à cadeia de pavimentação pela menor geração de resíduos.