Mistério no Vale: jovem Bruna segue desaparecida há quase 20 dias

Desaparecida desde 22 de setembro, Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, vai se transformando num mistério para a Polícia Civil do Vale do Paraíba. Nenhum vestígio foi encontrado da designer de sobrancelhas e mãe de duas crianças desde que ela sumiu, na madrugada em Cruzeiro.

Na última segunda-feira (6), viaturas da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da cidade estiveram nas proximidades do condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, em Cruzeiro, onde mora Bruna.

Novas buscas foram feitas em locais de mata e nada foi encontrado que ajude a polícia a esclarecer o caso.

No dia 30 de setembro, após receber uma denúncia, a polícia fez escavações em uma cova com uma cruz que seria o local onde Bruna teria sido enterrada. A informação que chegou à polícia apontava que a jovem já estaria morta. Não foi confirmado, e ela segue desaparecida.