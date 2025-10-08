Mistério no Vale: jovem Bruna segue desaparecida há quase 20 dias

O mistério de Bruna.
Desaparecida desde 22 de setembro, Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, vai se transformando num mistério para a Polícia Civil do Vale do Paraíba. Nenhum vestígio foi encontrado da designer de sobrancelhas e mãe de duas crianças desde que ela sumiu, na madrugada em Cruzeiro.
Na última segunda-feira (6), viaturas da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da cidade estiveram nas proximidades do condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, em Cruzeiro, onde mora Bruna.
Novas buscas foram feitas em locais de mata e nada foi encontrado que ajude a polícia a esclarecer o caso.
No dia 30 de setembro, após receber uma denúncia, a polícia fez escavações em uma cova com uma cruz que seria o local onde Bruna teria sido enterrada. A informação que chegou à polícia apontava que a jovem já estaria morta. Não foi confirmado, e ela segue desaparecida.
“A investigação continua e estamos checando todas as informações que chegam, mas até agora nada foi encontrado”, disse o delegado Sandro Franqueira, titular da DIG de Cruzeiro.
O delegado explicou que a polícia busca imagens de câmeras de segurança para determinar o caminho de Bruna antes do desaparecimento. Como a família, ele tem esperança de que a jovem esteja viva.
“Estamos buscando e analisando imagens de câmeras do trajeto que ela fez e no bairro dela. Não descartamos nenhuma hipótese. A polícia tem esperança de encontrar Bruna viva”, afirmou o delegado.
Desaparecimento.
Bruna foi vista pela última vez por volta de 1h30 da segunda, 22 de setembro, ao sair de casa no condomínio Colinas da Mantiqueira. O local fica perto de uma vasta área de mata, parte com terreno alagado, na qual se concentraram as buscas.
No boletim de ocorrência, vizinhos relataram ter visto a jovem caminhar em direção a uma área de mata pedindo socorro na noite em que desapareceu.
Outro ponto que chamou a atenção foi o fato de o celular de Bruna ter sido encontrado dentro do apartamento, o que impediu qualquer tentativa de contato. Testemunhas ainda afirmaram que um homem teria sido visto na residência dela naquela mesma noite.
O pai da jovem, Marcelo Pereira da Silva, fez apelos emocionados por meio das redes sociais pedindo ajuda para encontrá-la. Ele mantém a fé de que a filha possa ser encontrada com vida.
O delegado Franqueira disse que a DIG de Cruzeiro segue trabalhando no caso e que nenhuma linha de investigação foi descartada.