Saque-Aniversário do FGTS: mudança nas regras para adiantamentos

As regras para o Saque-Aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ficaram mais rígidas. As mudanças, que entram em vigor a partir de 1º de novembro, buscam proteger o dinheiro do trabalhador de armadilhas financeiras.

O Saque-Aniversário permite retirar uma parte do Fundo todos os anos, no mês de aniversário. O problema, segundo o Ministro do Trabalho, é que ao optar por ele, o trabalhador perde o direito de sacar o saldo total do FGTS se for demitido sem justa causa, o que faz a modalidade ser vista como uma "armadilha". Milhões de pessoas já estão com o dinheiro bloqueado devido aos adiantamentos feitos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp