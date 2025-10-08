‘Eu te amo’, disse médico à esposa grávida antes da morte

O médico Caio Barros, que morreu em um acidente de moto na BR-343, em Campo Maior (PI), deixou à esposa grávida de nove meses uma mensagem que marcou seus últimos instantes de vida: “Eu te amo.”

O acidente aconteceu no dia 27 de setembro, quando Caio seguia de moto e acabou atingido por um caminhão. Ele morreu ainda no local.