‘Eu te amo’, disse médico à esposa grávida antes da morte

O médico Caio Barros, que morreu em um acidente de moto na BR-343, em Campo Maior (PI), deixou à esposa grávida de nove meses uma mensagem que marcou seus últimos instantes de vida: “Eu te amo.”
O acidente aconteceu no dia 27 de setembro, quando Caio seguia de moto e acabou atingido por um caminhão. Ele morreu ainda no local.
A esposa, Clissya Maria, relembrou emocionada o momento em que ajudou o marido a se vestir para a viagem e trocou mensagens de carinho com ele minutos antes da tragédia.
“Nos despedimos com um ‘eu te amo’. Ele saiu feliz, e eu nunca imaginei que seria a última vez que o veria vivo”, contou Clissya, nas redes sociais.
Despedida e comoção
O casal aguardava a chegada da primeira filha, que deve nascer nos próximos dias. O quarto do bebê já estava pronto, com lembranças preparadas para o momento em família que não chegou a acontecer.
Amigos, familiares e colegas de profissão lamentaram a morte do médico nas redes sociais, onde Caio era conhecido pelo bom humor e dedicação ao trabalho. “Ele estava radiante com a gravidez. Um homem exemplar e um médico admirável”, escreveu uma amiga do casal.
O corpo foi sepultado em Teresina (PI), sob forte comoção.
Investigação
A Polícia Rodoviária Federal informou que o caminhoneiro envolvido no acidente prestou depoimento e o caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias da colisão.