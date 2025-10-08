‘Estamos apurando’, diz Anderson sobre GCM jogar spray de pimenta

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), afirmou que a administração está apurando a conduta do guarda civil municipal que jogou spray de pimenta no rosto de moradores, no dia 22 de setembro, durante um protesto na Vila Unidos, na zona norte da cidade.

Vídeo da ação viralizou e provocou críticas nas redes sociais. A confusão aconteceu quando moradores protestavam contra a retirada de um parquinho e uma academia ao ar livre no espaço.