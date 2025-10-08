08 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OVALE CAST

‘Estamos apurando’, diz Anderson sobre GCM jogar spray de pimenta

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE
Anderson Farias afirmou que a administração está apurando a conduta do guarda municipal
Anderson Farias afirmou que a administração está apurando a conduta do guarda municipal

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), afirmou que a administração está apurando a conduta do guarda civil municipal que jogou spray de pimenta no rosto de moradores, no dia 22 de setembro, durante um protesto na Vila Unidos, na zona norte da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vídeo da ação viralizou e provocou críticas nas redes sociais. A confusão aconteceu quando moradores protestavam contra a retirada de um parquinho e uma academia ao ar livre no espaço.

“Vamos apurar. Não tem dúvida. Já estamos apurando, aliás. No mesmo dia, conforme nós recebemos as imagens, a gente já está apurando”, afirmou Anderson durante entrevista no OVALE Cast, podcast de OVALE.

“Nós estamos avaliando todas essas imagens, de todo o contexto da reunião. Os nossos guardas são muito bem preparados para que realmente essas situações sejam sua última forma de agir, mesmo porque nós estamos falando de uma manifestação que era pacífica, porém já fazia duas horas que eles estavam ali tentando negociar”, declarou o prefeito.

OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários