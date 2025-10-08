08 de outubro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Garota morre após usar droga com o pai e brigar com namorado

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Uma jovem de 19 anos morreu na manhã desta terça-feira (7), após passar mal enquanto usava drogas com o próprio pai, no Condomínio Mestre D’Armas 2, em Planaltina (DF). O caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia, que apura se o consumo da substância teve relação direta com a morte.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a jovem havia discutido com o namorado momentos antes, em outra residência. O pai, então, levou a filha para casa, onde os dois teriam feito uso de drogas.

Enquanto estava na residência, a jovem continuou trocando mensagens com o namorado, até que passou mal repentinamente, segundo o relato do pai.

Tentativa de socorro

Desesperado, o pai tentou reanima-la com ajuda de um vizinho, seguindo orientações de um médico do Samu por telefone. Apesar dos esforços, a jovem não resistiu e morreu no local.

O corpo foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) e deve passar por exames que apontarão a causa da morte e qual substância foi consumida.

