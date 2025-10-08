Garota morre após usar droga com o pai e brigar com namorado

Uma jovem de 19 anos morreu na manhã desta terça-feira (7), após passar mal enquanto usava drogas com o próprio pai, no Condomínio Mestre D’Armas 2, em Planaltina (DF). O caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia, que apura se o consumo da substância teve relação direta com a morte.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a jovem havia discutido com o namorado momentos antes, em outra residência. O pai, então, levou a filha para casa, onde os dois teriam feito uso de drogas.