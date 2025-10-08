Garota morre após usar droga com o pai e brigar com namorado

Uma jovem de 19 anos morreu na manhã desta terça-feira (7), após passar mal enquanto usava drogas com o próprio pai, no Condomínio Mestre D’Armas 2, em Planaltina (DF). O caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia, que apura se o consumo da substância teve relação direta com a morte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a jovem havia discutido com o namorado momentos antes, em outra residência. O pai, então, levou a filha para casa, onde os dois teriam feito uso de drogas.
Enquanto estava na residência, a jovem continuou trocando mensagens com o namorado, até que passou mal repentinamente, segundo o relato do pai.
Tentativa de socorro
Desesperado, o pai tentou reanima-la com ajuda de um vizinho, seguindo orientações de um médico do Samu por telefone. Apesar dos esforços, a jovem não resistiu e morreu no local.
O corpo foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) e deve passar por exames que apontarão a causa da morte e qual substância foi consumida.