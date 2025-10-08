‘Não houve censura. Fiz o certo’, diz Anderson sobre caso Milly

Houve censura à participação da escritora e jornalista Milly Lacombe na Flim (Feira Literomusical), em São José dos Campos?

Em entrevista ao OVALE Cast, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), respondeu a essa e outras perguntas relacionadas à polêmica envolvendo o veto ao nome da escritora, que levou ao adiamento da Flim, em setembro.