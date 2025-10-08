‘Não houve censura. Fiz o certo’, diz Anderson sobre caso Milly

Houve censura à participação da escritora e jornalista Milly Lacombe na Flim (Feira Literomusical), em São José dos Campos?
Em entrevista ao OVALE Cast, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), respondeu a essa e outras perguntas relacionadas à polêmica envolvendo o veto ao nome da escritora, que levou ao adiamento da Flim, em setembro.
Anderson negou que tenha ocorrido censura e afirmou que não se arrepende da decisão. “Eu tomaria a mesma decisão. Aliás, tomei a decisão correta”, disse o prefeito. “Ela se colocou de uma forma agressiva contra a família tradicional brasileira. Então, aquilo ali foi uma agressão”, afirmou.
“Não acho que é censura, aliás, ela tem liberdade de falar. A gente respeita e a gente tem liberdade também de desconvidá-la, a gente também tem liberdade também de não tê-la numa mesa de debate, quer dizer, isso é viver num país democrático”, completou.
