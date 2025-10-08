Dia da Padroeira: 7 missas, vigília e toque dos sinos no domingo

A Festa da Padroeira do Brasil no próximo domingo terá 7 missas, vigília e toque dos sinos no Santuário Nacional de Aparecida. A expectativa é que milhares de pessoas estejam na cidade para acompanhar a celebração.

As atividades na Basílica começam ainda na madrugada, à meia-noite, com a Vigília Mariana, e depois o toque dos sinos às 4h45.