Dia da Padroeira: 7 missas, vigília e toque dos sinos no domingo

A Festa da Padroeira do Brasil no próximo domingo terá 7 missas, vigília e toque dos sinos no Santuário Nacional de Aparecida. A expectativa é que milhares de pessoas estejam na cidade para acompanhar a celebração.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As atividades na Basílica começam ainda na madrugada, à meia-noite, com a Vigília Mariana, e depois o toque dos sinos às 4h45.
A primeira missa está marcada para 5h, e depois virão outras seis celebrações eucarísticas: 8h (missa solene), 10h30, 12h (missa das crianças), 14h, 16h e 18h (missa de encerramento e procissão solene).
Ainda pela manhã, às 6h30, está prevista a Escola de Maria, 12h o toque dos sinos e 15h a consagração solene (na Basílica Histórica).
O Santuário Nacional de Aparecida pode abrigar até 35 mil pessoas por celebração, no Altar Central. Em 2024, a Basílica recebeu, entre os dias 3 e 12 de outubro, mais de 320 mil devotos.
Estacionamento.
O Santuário Nacional possui 2 mil vagas para ônibus e 3 mil vagas para carros de passeio no estacionamento, além de seguro contra roubo ou furto de veículos. O funcionamento é de segunda a quinta, das 5h às 22h e na sexta, abre às 4h e fecha às 22h de domingo.
O que não é permitido: entrada de caminhões com cargas perigosas e o acesso de caminhões nas sextas, sábados, domingos, vésperas de feriado e feriados.
Preços:
Bicicletas: gratuito (obrigatório o uso de cadeado)
Motocicleta: R$ 18,00 a diária no bolsão de motos
Automóvel: R$ 35,00 diária
Ônibus: R$ 95,00 diária
Micro-ônibus: R$ 70,00 diária
Van: R$ 65,00 diária
Caminhão: R$ 50,00 diária
Moradores das cidades da Arquidiocese de Aparecida terão as taxas isentas durante a Novena e Festa, do dia 3 a 11 de outubro, no período 14h20 às 15h15, e das 18h às 19h15.