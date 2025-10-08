Carros colidem em cruzamento na zona sul de São José

Um acidente de trânsito mobilizou moradores do Jardim Vale do Sol, em São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (7). A colisão aconteceu por volta das 17h, no cruzamento das ruas Caravelas com Salvador Lahoz.

Imagens enviadas à reportagem mostram o momento em que o motorista de um Chevrolet Corsa tenta cruzar a via e acaba sendo atingido por outro veículo que seguia no sentido contrário. Com o impacto, os automóveis perderam o controle, um deles chegou a bater no muro de uma casa na esquina.

Apesar da força da batida e do susto entre os moradores, ninguém ficou ferido com gravidade. As causas do acidente ainda serão apuradas.