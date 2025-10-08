08 de outubro de 2025
ACIDENTE

Carros colidem em cruzamento na zona sul de São José

São José dos Campos
Acidente em cruzamento de São José
Um acidente de trânsito mobilizou moradores do Jardim Vale do Sol, em São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (7). A colisão aconteceu por volta das 17h, no cruzamento das ruas Caravelas com Salvador Lahoz.

Imagens enviadas à reportagem mostram o momento em que o motorista de um Chevrolet Corsa tenta cruzar a via e acaba sendo atingido por outro veículo que seguia no sentido contrário. Com o impacto, os automóveis perderam o controle, um deles chegou a bater no muro de uma casa na esquina.

Apesar da força da batida e do susto entre os moradores, ninguém ficou ferido com gravidade. As causas do acidente ainda serão apuradas.

