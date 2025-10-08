SJC: Polícia apreende drogas e prende suspeitos no Galo Branco

Dois homens foram presos por tráfico de drogas durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Galo Branco, em São José dos Campos.

A prisão aconteceu na terça-feira (7), por volta das 18h, quando os suspeitos tentaram fugir ao perceberem a presença policial na praça Luiz Roberto de Souza. Eles foram abordados e com um deles, a equipe localizou drogas e a quantia de R$ 172. Com o outro, porções de maconha, crack e R$ 10,50.

