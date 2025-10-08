PF prende 2 no Vale em operação contra abuso sexual de menores

A Polícia Federal prendeu dois suspeitos no Vale do Paraíba em operação nacional contra crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet. A Operação Nacional Proteção Integral 3 foi deflagrada nesta quarta-feira (8), em ação conjunta com as polícias civis de 16 estados brasileiros.

Na região, foi preso um homem em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em Jacareí, além da apreensão de um celular. Em Guaratinguetá, um idoso de 67 anos foi preso em flagrante em um endereço na região central após os policiais encontrarem armas sem registro no local das buscas.