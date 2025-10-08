PF prende 2 no Vale em operação contra abuso sexual de menores

A Polícia Federal prendeu dois suspeitos no Vale do Paraíba em operação nacional contra crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet. A Operação Nacional Proteção Integral 3 foi deflagrada nesta quarta-feira (8), em ação conjunta com as polícias civis de 16 estados brasileiros.
Na região, foi preso um homem em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em Jacareí, além da apreensão de um celular. Em Guaratinguetá, um idoso de 67 anos foi preso em flagrante em um endereço na região central após os policiais encontrarem armas sem registro no local das buscas.
Segundo a PF, a operação visa o cumprimento simultâneo, em todas as unidades da federação, de 182 mandados de busca e apreensão, além de 11 mandados de prisão preventiva.
A operação resultou em 55 prisões em flagrante, 2 apreensões de menores e 2 vítimas resgatadas (números em atualização). Participaram da ação 617 policiais federais de todos os estados e 273 policiais civis de 16 estados, incluindo São Paulo.
Coordenada pela PF, a operação integra os esforços nacionais de combate aos crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.
A ação reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e demonstra o compromisso conjunto de defesa da infância e da adolescência. A Operação Proteção Integral 3 dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio de 2025, evidenciando o trabalho permanente da Polícia Federal nessa frente de combate.
Somente em 2025, entre janeiro e setembro, a Polícia Federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais, demonstrando o empenho da instituição em proteger crianças e adolescentes e responsabilizar autores de crimes dessa natureza.
A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.