Motorista fica ferido após carro colidir contra poste em São José

Um motorista ficou ferido após o carro em que estava colidir contra um poste na manhã desta quarta-feira (8), na rua Maria Goulart da Silva, no bairro Santa Cecília I, em São José dos Campos.
Segundo informações iniciais, uma equipe de pronta-resposta foi acionada depois que o sistema de rastreamento do veículo indicou o local exato do acidente.
Com o impacto, técnicos da EDP também foram mobilizados para realizar reparos e manutenção na rede elétrica, garantindo a segurança e o restabelecimento da energia na região.
A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila, mas o estado de saúde ainda não foi informado.
As causas do acidente serão investigadas.