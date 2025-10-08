Motorista fica ferido após carro colidir contra poste em São José

Um motorista ficou ferido após o carro em que estava colidir contra um poste na manhã desta quarta-feira (8), na rua Maria Goulart da Silva, no bairro Santa Cecília I, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações iniciais, uma equipe de pronta-resposta foi acionada depois que o sistema de rastreamento do veículo indicou o local exato do acidente.