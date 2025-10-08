08 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
MOTORISTA

Motorista fica ferido após carro colidir contra poste em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Motorista bateu em poste
Motorista bateu em poste

Um motorista ficou ferido após o carro em que estava colidir contra um poste na manhã desta quarta-feira (8), na rua Maria Goulart da Silva, no bairro Santa Cecília I, em São José dos Campos.

Segundo informações iniciais, uma equipe de pronta-resposta foi acionada depois que o sistema de rastreamento do veículo indicou o local exato do acidente.

Com o impacto, técnicos da EDP também foram mobilizados para realizar reparos e manutenção na rede elétrica, garantindo a segurança e o restabelecimento da energia na região.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila, mas o estado de saúde ainda não foi informado.

As causas do acidente serão investigadas.

