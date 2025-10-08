08 de outubro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

PM apreende drogas e prende dois homens por tráfico na região

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Dois homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Vila Sahy, em São Sebastião. A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (8), durante patrulhamento de policiais militares da Costa Sul.

Ao abordar os suspeitos, a equipe localizou uma sacola com diversas drogas escondida entre as rodas de um carrinho de praia estacionado na calçada.

Foram apreendidas 43 porções de entorpecentes no total, sendo 26 porções de crack, 11 porções de cocaína, 3 porções de maconha (Ice) e 3 frascos de lança-perfume.

Os dois homens foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

