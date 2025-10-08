PM apreende drogas e prende dois homens por tráfico na região

Dois homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Vila Sahy, em São Sebastião. A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (8), durante patrulhamento de policiais militares da Costa Sul.

Ao abordar os suspeitos, a equipe localizou uma sacola com diversas drogas escondida entre as rodas de um carrinho de praia estacionado na calçada.

