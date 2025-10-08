Procurado pela Justiça com 'PhD' em assaltos é preso em São José

Um homem com vasto histórico criminal e procurado pela Justiça foi preso no bairro Vila Tesouro de São José dos Campos. A prisão aconteceu na terça-feira (7), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Em abordagem, nada foi localizado com o suspeito. Contudo, durante consulta, constatou-se que ele possuía um mandado de prisão aberto, além de um histórico de roubos a estabelecimentos comerciais.

