Procurado pela Justiça com 'PhD' em assaltos é preso em São José

Um homem com vasto histórico criminal e procurado pela Justiça foi preso no bairro Vila Tesouro de São José dos Campos. A prisão aconteceu na terça-feira (7), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Em abordagem, nada foi localizado com o suspeito. Contudo, durante consulta, constatou-se que ele possuía um mandado de prisão aberto, além de um histórico de roubos a estabelecimentos comerciais.
O criminoso é, inclusive, suspeito de participação direta no roubo a uma farmácia na avenida Dr. Adhemar de Barros, ocorrido em 16 de junho de 2020, onde uma das funcionárias foi vítima de estupro.
Diante do exposto, o homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.