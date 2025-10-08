Acidente grave assusta moradores na zona norte de São José

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 7h, na Estrada Juca de Carvalho, na zona norte de São José dos Campos, nas proximidades do bairro Caetê. De acordo com as primeiras informações, dois veículos colidiram de frente em um trecho considerado perigoso da via. O impacto foi violento e mobilizou equipes de resgate e da Polícia Militar.

Moradores relatam que acidentes são frequentes no local e cobram melhorias na sinalização e fiscalização do trânsito.