08 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

ACIDENTE

Acidente grave assusta moradores na zona norte de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
Acidente grave em estrada de São José dos Campos
Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 7h, na Estrada Juca de Carvalho, na zona norte de São José dos Campos, nas proximidades do bairro Caetê. De acordo com as primeiras informações, dois veículos colidiram de frente em um trecho considerado perigoso da via. O impacto foi violento e mobilizou equipes de resgate e da Polícia Militar.

Moradores relatam que acidentes são frequentes no local e cobram melhorias na sinalização e fiscalização do trânsito.

Até o momento, não há confirmação sobre o número de vítimas nem o estado de saúde dos envolvidos. A ocorrência seguia em atendimento até o meio da manhã e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

