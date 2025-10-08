08 de outubro de 2025
PROCURADO

Foragido de Tremembé é preso pela PM no Banhado, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foragido do sistema prisional de Tremembé foi preso por policiais da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar) em São José dos Campos na terça-feira (7).

O suspeito, procurado pelo crime de roubo, foi abordado por policiais na rua da Linha, no bairro do Banhado, após atitude suspeita.

Embora nada ilícito tenha sido encontrado com ele, a consulta de seus dados revelou que havia um mandado de recaptura em aberto.

O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária,),  onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

