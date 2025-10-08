Vereador registra BO e acusa parlamentar de ameaça no Vale

O vereador Tomás Henrique Miranda Gonçalves Barbosa (PSD) registrou boletim de ocorrência por ameaça e injúria contra o também vereador Marcelo André dos Santos (PT). O caso ocorreu na Estrada Municipal Paraibuna/Santa Branca (km 4), Fazenda das Palmeiras, bairro do Salto, em Paraibuna, por volta das 17h dessa terça-feira (7).

Segundo o relato, o autor teria proferido ofensas e ameaças nas proximidades da residência do parlamentar. A esposa da vítima, grávida de oito meses, passou mal durante o episódio.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia 2 de outubro (quinta-feira) foi concluído um processo administrativo disciplinar na Câmara Municipal. No parecer final, o vereador Tomás, na qualidade de relator da Comissão de Ética e Disciplina, opinou pela cassação dos mandatos de Marcelo André dos Santos e Klinger Vitório (Republicanos). O parecer foi acatado por unanimidade na comissão.