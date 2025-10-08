Vereador registra BO e acusa parlamentar de ameaça no Vale

O vereador Tomás Henrique Miranda Gonçalves Barbosa (PSD) registrou boletim de ocorrência por ameaça e injúria contra o também vereador Marcelo André dos Santos (PT). O caso ocorreu na Estrada Municipal Paraibuna/Santa Branca (km 4), Fazenda das Palmeiras, bairro do Salto, em Paraibuna, por volta das 17h dessa terça-feira (7).
Segundo o relato, o autor teria proferido ofensas e ameaças nas proximidades da residência do parlamentar. A esposa da vítima, grávida de oito meses, passou mal durante o episódio.
De acordo com o boletim de ocorrência, no dia 2 de outubro (quinta-feira) foi concluído um processo administrativo disciplinar na Câmara Municipal. No parecer final, o vereador Tomás, na qualidade de relator da Comissão de Ética e Disciplina, opinou pela cassação dos mandatos de Marcelo André dos Santos e Klinger Vitório (Republicanos). O parecer foi acatado por unanimidade na comissão.
Na data do registro da ocorrência (7), o Ato da Mesa nº 04 – que determinou o prosseguimento do feito conforme a deliberação da Comissão – foi publicado no grupo de WhatsApp dos vereadores pelo presidente da Câmara. Em seguida, ao chegar em casa, Tomás relatou ter sido abordado por Marcelo nas proximidades do imóvel.
Segundo o boletim de ocorrência, Marcelo André teria dirigido ao colega palavras ofensivas e ameaçadoras, como “cuzão”, “fica esperto” e “sua hora vai chegar”. Ao perceber que Tomás iniciou gravação, Marcelo teria passado a agir com ironia, “mandando beijinhos”, e deixou o local logo depois.
A vítima afirmou temer por sua integridade física e a da família, sobretudo por residir em uma área mais afastada do centro.
O BO foi registrado como crime consumado de Ameaça e Injúria. O delegado orientou a vítima sobre o prazo decadencial de 6 meses para oferecimento de representação criminal na Delegacia da área do fato e, se for o caso, para queixa-crime em juízo por meio de advogado. Tomás manifestou o desejo de representar criminalmente contra Marcelo pelas ameaças e perturbação narradas.
A reportagem tenta contato com os vereadores e também com a Câmara de Paraibuna. A matéria será atualizada tão logo haja alguma manifestação.
Os vereadores Marcelo André e Klinger Vitório se agrediram em 9 de maio, durante a 9ª sessão ordinária legislativa. Depois dos fatos houve abertura de processo na comissão de ética que culminou na recomendação de cassação