08 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATENÇÃO

Procon alerta romeiros sobre consumo de produtos em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Denúncias e reclamações sobre produtos irregulares podem ser feitas pelo site do Procon-SP
Denúncias e reclamações sobre produtos irregulares podem ser feitas pelo site do Procon-SP

O Procon-SP emitiu alerta aos consumidores que visitam Aparecida e outras cidades da Rota de Peregrinação Paulista, durante o período de grande movimento em outubro, por causa do Dia de Nossa Senhora Aparecida. O alerta tem base no aumento na venda de alimentos e bebidas com prazo de validade expirado no Vale do Paraíba, o que representa risco à saúde pública.

O órgão orienta os consumidores a terem atenção redobrada ao adquirir produtos, especialmente alimentos, concentrando-se na validade, embalagens, condições de refrigeração e higiene dos locais de venda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para garantir a segurança, a data de validade e o lote dos produtos devem estar expressos em local visível e legível. As embalagens precisam estar intactas, sem sinais de danos como bolhas ou furos. Os rótulos também devem estar legíveis e conter todas as informações pertinentes. Para produtos que exigem refrigeração, é fundamental observar se os refrigeradores estão funcionando adequadamente e se os produtos não estão expostos ao calor. Por fim, em qualquer estabelecimento, é essencial observar as condições de higiene geral.

Como Reclamar e Denunciar

É fundamental sempre pedir a nota fiscal ou o recibo da compra. Este documento é necessário para identificar o estabelecimento em caso de problemas de saúde, seja ele individual ou coletivo.

Em caso de aquisição de produto impróprio para consumo (vencido ou deteriorado), o Código de Defesa do Consumidor garante o direito à substituição imediata do item ou o reembolso integral do valor pago. Para isso, é preciso guardar a nota fiscal e, se possível, conservar o produto estragado, caso a empresa solicite-o para análise.

Em situações de intoxicação alimentar, deve-se buscar ajuda médica.

Denúncias sobre irregularidades podem ser registradas no site do Procon-SP ou em outros órgãos fiscalizadores. É recomendável documentar a situação com fotos para comprovar a irregularidade e auxiliar na fiscalização.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários