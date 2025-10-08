Procon alerta romeiros sobre consumo de produtos em Aparecida

O Procon-SP emitiu alerta aos consumidores que visitam Aparecida e outras cidades da Rota de Peregrinação Paulista, durante o período de grande movimento em outubro, por causa do Dia de Nossa Senhora Aparecida. O alerta tem base no aumento na venda de alimentos e bebidas com prazo de validade expirado no Vale do Paraíba, o que representa risco à saúde pública.

O órgão orienta os consumidores a terem atenção redobrada ao adquirir produtos, especialmente alimentos, concentrando-se na validade, embalagens, condições de refrigeração e higiene dos locais de venda.

