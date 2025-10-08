Imagens do COI ajudam a esclarecer homicídio em Tremembé

Um homicídio no bairro Vale das Flores, em Tremembé, foi esclarecido pela Polícia Civil com o auxílio das imagens do COI (Centro de Operação Integrada) da Prefeitura. O crime ocorreu no dia 7 de setembro de 2025.
A Polícia Civil conseguiu identificar os autores do crime por meio das câmeras de segurança e solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária da dupla. O pedido foi atendido e, na segunda-feira (6), os suspeitos foram presos. Foram apreendidos aparelhos celulares e vestimentas supostamente usadas no dia do crime.
O COI de Tremembé possui, atualmente, 69 câmeras de vigilância instaladas em pontos estratégicos do município.
Recentemente, o sistema foi aprimorado com Inteligência Artificial (IA) para identificar irregularidades no trânsito e oferecer auxílio mais eficaz às operações da Polícia Militar.