Imagens do COI ajudam a esclarecer homicídio em Tremembé

Um homicídio no bairro Vale das Flores, em Tremembé, foi esclarecido pela Polícia Civil com o auxílio das imagens do COI (Centro de Operação Integrada) da Prefeitura. O crime ocorreu no dia 7 de setembro de 2025.

A Polícia Civil conseguiu identificar os autores do crime por meio das câmeras de segurança e solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária da dupla. O pedido foi atendido e, na segunda-feira (6), os suspeitos foram presos. Foram apreendidos aparelhos celulares e vestimentas supostamente usadas no dia do crime.

