CIEE oferece 70 vagas de estágio por meio do Desenvolve Taubaté

O projeto "CIEE em Movimento" estará no Desenvolve Taubaté oferecendo cerca de 70 oportunidades de estágio. O evento acontece na segunda-feira (13), das 10h30 às 16h, com intenção de apoiar quem busca ingressar no mercado de trabalho.

Interessados que comparecerem poderão consultar as vagas disponíveis no CIEE, tirar dúvidas e criar o cadastro na hora.

