CIEE oferece 70 vagas de estágio por meio do Desenvolve Taubaté

O projeto "CIEE em Movimento" estará no Desenvolve Taubaté oferecendo cerca de 70 oportunidades de estágio. O evento acontece na segunda-feira (13), das 10h30 às 16h, com intenção de apoiar quem busca ingressar no mercado de trabalho.
Interessados que comparecerem poderão consultar as vagas disponíveis no CIEE, tirar dúvidas e criar o cadastro na hora.
Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, a partir dos 14 anos e também para alunos já formados no Ensino Médio que ainda não ingressaram no Ensino Superior.
Para participar e concorrer às vagas, não é necessário agendamento. Basta comparecer ao Desenvolve Taubaté com RG e CPF, na rua Benedito da Silveira Moraes, nº 60, Jardim Ana Emília.