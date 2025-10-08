Motorista perde controle e capota veículo na Dutra, no Vale

Um motorista perdeu a direção do seu veículo e capotou na rodovia Presidente Dutra, na manhã desta quarta-feira (8), no trecho de Caçapava, por volta das 6h15.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o pneu do veículo estourou e o motorista perdeu a direção, vindo a capotar na Dutra.
O acidente aconteceu na altura do km 124,8, na pista sentido Rio de Janeiro, perto da saída da rodovia que dá acesso ao bairro Vitória. Não houve vítimas.
“Sem vítimas, sem interdição e sem relação com os romeiros”, informou a PRF.