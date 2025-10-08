08 de outubro de 2025
ACIDENTE

Motorista perde controle e capota veículo na Dutra, no Vale

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Via Dutra no Vale do Paraíba
Via Dutra no Vale do Paraíba

Um motorista perdeu a direção do seu veículo e capotou na rodovia Presidente Dutra, na manhã desta quarta-feira (8), no trecho de Caçapava, por volta das 6h15.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o pneu do veículo estourou e o motorista perdeu a direção, vindo a capotar na Dutra.

O acidente aconteceu na altura do km 124,8, na pista sentido Rio de Janeiro, perto da saída da rodovia que dá acesso ao bairro Vitória. Não houve vítimas.

“Sem vítimas, sem interdição e sem relação com os romeiros”, informou a PRF.

