Motorista perde controle e capota veículo na Dutra, no Vale

Um motorista perdeu a direção do seu veículo e capotou na rodovia Presidente Dutra, na manhã desta quarta-feira (8), no trecho de Caçapava, por volta das 6h15.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o pneu do veículo estourou e o motorista perdeu a direção, vindo a capotar na Dutra.