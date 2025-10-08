08 de outubro de 2025
COMBATE AO TRÁFICO

PM prende suspeito com quase 300 porções de drogas no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/PM
Drogas apreendidas em Lorena
Drogas apreendidas em Lorena

Na noite dessa terça-feira (7), durante patrulhamento pelo bairro Vila Brito, em Lorena, policiais militares do 23º BPM/I prenderam um homem pela prática de tráfico de drogas.

Com o suspeito, segundo a PM, foram localizadas quase 300 porções de drogas, sendo 218 invólucros de cocaína, 28 porções de maconha e 28 pedras de crack.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

