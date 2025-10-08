PM prende suspeito com quase 300 porções de drogas no Vale

Na noite dessa terça-feira (7), durante patrulhamento pelo bairro Vila Brito, em Lorena, policiais militares do 23º BPM/I prenderam um homem pela prática de tráfico de drogas.

Com o suspeito, segundo a PM, foram localizadas quase 300 porções de drogas, sendo 218 invólucros de cocaína, 28 porções de maconha e 28 pedras de crack.