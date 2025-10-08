Polícia prende homem com cocaína, maconha e crack na região

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um suspeito por tráfico de drogas durante patrulhamento no bairro Vila Brito, em Lorena, na noite de terça-feira (7).

Com o homem foram apreendidos 218 invólucros de cocaína, 28 porções de maconha e 28 pedras de crack.

