OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

Polícia prende homem com cocaína, maconha e crack na região

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensão de drogas em Lorena
Apreensão de drogas em Lorena

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um suspeito por tráfico de drogas durante patrulhamento no bairro Vila Brito, em Lorena, na noite de terça-feira (7).

Com o homem foram apreendidos 218 invólucros de cocaína, 28 porções de maconha e 28 pedras de crack.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

