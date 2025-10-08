Fracionamento irregular: estabelecimento é interditado na região

A Prefeitura de Ilhabela promoveu, em conjunto com as polícias Civil e Militar, uma ação de fiscalização em bares e adegas do município. A operação ocorreu na segunda-feira (6) em caráter preventivo após registros de intoxicação por metanol em diversas localidades do estado de São Paulo.
Apesar de não existir caso ou suspeita na cidade, a ação buscou reforçar a segurança e garantir a regularidade do comércio local.
No bairro Barra Velha, um estabelecimento foi interditado após ser constatado o fracionamento irregular de bebidas alcoólicas. As bebidas foram apreendidas.
Na mesma data, a equipe também realizou uma ação de fiscalização na entrada da cidade, com o objetivo de coibir o transporte e a comercialização de produtos sem nota fiscal ou em condições inadequadas. Cerca de 30 a 40 veículos foram abordados e duas apreensões foram realizadas — de produtos perecíveis como queijos, linguiças, requeijão e cestas básicas prontas para comercialização. Os produtos estavam sendo transportados sem nota fiscal e sem o devido acondicionamento térmico.
A Prefeitura ressalta a continuidade das ações.