08 de outubro de 2025
FISCALIZAÇÃO

'Operação Metanol' interdita estabelecimento no Litoral Norte

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSS
Estabelecimento interditado por irregularidades em São Sebastião
A 'Operação Metanol' visitou 11 estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas em Maresias e Cambury, São Sebastião, na sexta-feira (3), buscando identificar a venda de bebidas falsificadas ou sem procedência.

A Fiscalização de Posturas da Secretaria de Fazenda notificou dois locais por irregularidades no alvará de funcionamento.
Em Cambury, um bar foi interditado e lacrado por reincidência e por estar em funcionamento sem autorização. A Vigilância Sanitária autuou alguns estabelecimentos que tiveram que descartar bebidas por falta de comprovação de compra ou procedência.

Participaram da ação a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, Fiscalização de Posturas da Secretaria de Fazenda e Polícia Municipal, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, em conjunto com as Polícias Civil e Militar.

