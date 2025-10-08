'Operação Metanol' interdita estabelecimento no Litoral Norte

A 'Operação Metanol' visitou 11 estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas em Maresias e Cambury, São Sebastião, na sexta-feira (3), buscando identificar a venda de bebidas falsificadas ou sem procedência.

A Fiscalização de Posturas da Secretaria de Fazenda notificou dois locais por irregularidades no alvará de funcionamento.

Em Cambury, um bar foi interditado e lacrado por reincidência e por estar em funcionamento sem autorização. A Vigilância Sanitária autuou alguns estabelecimentos que tiveram que descartar bebidas por falta de comprovação de compra ou procedência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp