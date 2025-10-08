08 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
INTOXICAÇÃO

VALE: Saúde confirma 9 casos suspeitos de intoxicação por metanol

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
João Valério/Governo do Estado de SP
Fiscalização de bebidas em bar
Fiscalização de bebidas em bar

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou que subiu para nove o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. A informação foi confirmada na noite dessa terça-feira (7).

Até o momento, São José dos Campos registra seis casos suspeitos e outras três cidades têm um caso cada: Jacareí, Lorena e Caraguatatuba.

De acordo com o governo estadual, esses nove casos são os únicos em investigação no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

Em todo o estado de São Paulo, estão registrados até o momento 176 casos, sendo 158 em investigação e 18 confirmados. Foram contabilizados também 10 óbitos, sendo três confirmados e sete em investigação.

A principal linha de investigação da Polícia Civil de São Paulo aponta que os casos podem estar relacionados ao uso de metanol na higienização de garrafas de bebidas destiladas, especialmente em produtos adulterados e comercializados de forma clandestina.

O consumo dessas bebidas é considerado de alto risco, já que o metanol é uma substância tóxica utilizada em solventes industriais e combustíveis.

