VALE: Saúde confirma 9 casos suspeitos de intoxicação por metanol

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou que subiu para nove o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. A informação foi confirmada na noite dessa terça-feira (7).

Até o momento, São José dos Campos registra seis casos suspeitos e outras três cidades têm um caso cada: Jacareí, Lorena e Caraguatatuba.