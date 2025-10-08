Dois homens são presos em patrulhamento contra tráfico na região

Policiais municipais em patrulhamento no bairro Jaraguá, na Costa Norte de São Sebastião, apreenderam entorpecentes com dois homens que estavam na rua B na terça-feira (7).

A operação de combate ao tráfico de drogas, para a qual duas viaturas eram utilizadas, ocorria no local já conhecido por essa prática quando os agentes avistaram três homens em atitude suspeita. Ao se aproximarem do trio, J.V.M. (19 anos) dispensou uma sacola. Nela, foram encontrados 32 invólucros de substância esbranquiçada sugestiva de cocaína, e 12 supositórios de pedras amareladas sugestivas de crack, além de R$ 30 em notas diversas. Com D.S.S.O. (28 anos), os agentes apreenderam três invólucros de substância esbranquiçada sugestiva de cocaína em sua carteira. Já com a terceira pessoa não foi encontrado nada suspeito.

Ao ser abordado, D.S.S.O. contou aos policiais municipais que havia comprado o entorpecente de J.V., fato negado por ele.