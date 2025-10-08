Polícia apreende R$ 90 mil, armas, drogas e prende dois em SJC

Após três meses de monitoramento de endereços e rotinas, a 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) deflagrou a Operação Argos para cumprir mandados de busca e apreensão em imóveis ligados a suspeitos de integrar a estrutura financeira do PCC (Primeiro Comando da Capital).

O principal ponto de ação foi no Jardim Nova Michigan, na região leste de em São José dos Campos, na manhã dessa terça-feira (7), além de outros endereços relacionados à mesma célula criminosa.