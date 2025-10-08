Homem é preso após roubo na região

Um homem foi preso após cometer um roubo no bairro Indaiá, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na terça-feira (7), em atendimento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) à solicitação do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para o roubo que havia acontecido pouco antes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com as informações das características do suspeito, a equipe realizou a abordagem e localizou os produtos de roubo em posse dele, que recebeu voz de prisão e foi conduzido à DP (Delegacia de Polícia), permanecendo à disposição da Justiça.