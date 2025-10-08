08 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ROUBO

Homem é preso após roubo na região

Por Da região | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Produtos de roubo foram restituídos ao proprietário
Produtos de roubo foram restituídos ao proprietário

Um homem foi preso após cometer um roubo no bairro Indaiá, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na terça-feira (7), em atendimento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) à solicitação do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para o roubo que havia acontecido pouco antes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com as informações das características do suspeito, a equipe realizou a abordagem e localizou os produtos de roubo em posse dele, que recebeu voz de prisão e foi conduzido à DP (Delegacia de Polícia), permanecendo à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários