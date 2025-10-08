Adolescentes são apreendidos por furto de bicicleta em São José

Dois adolescentes foram apreendidos após uma ocorrência de furto no bairro Cidade Morumbi em São José dos Campos. O fato aconteceu na noite de segunda-feira (6).

Policiais militares da 2ª Companhia de Polícia Militar do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam a região quando foram contatados por um pedestre informando ter sido vítima de furto. Ele tinha vídeos onde era possível ver os autores levando sua bicicleta.

