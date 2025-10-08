Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quinta (9)? Confira

A RMVale terá quinta-feira (9) marcada por tempo instável, com chuvas e trovoadas em boa parte das cidades. Os dados são do Climatempo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em São José dos Campos, a previsão indica chuva intensa durante todo o dia e à noite, com temperaturas variando entre 16° e 19°, e 98% de chance de precipitação. Já em Taubaté, as condições incluem chuva e trovoadas, mínima de 17° e máxima de 21°, com 96% de probabilidade de chuva.
Em Guaratinguetá, o dia começará com temporal, mas as chuvas diminuem à noite; as temperaturas ficam entre 17° e 21°, com 94% de chance de precipitação. Caraguatatuba terá céu encoberto e chuva persistente ao longo do dia e da noite, com mínima de 16° e máxima de 17°, e 99% de possibilidade de chuva.
Em Campos do Jordão, a previsão também aponta chuva e trovoadas durante todo o dia, mínima de 13° e máxima de 18°, com 95% de probabilidade de precipitação. A população deve redobrar a atenção e evitar atividades ao ar livre, especialmente em áreas de risco, devido ao risco de alagamentos e descargas elétricas.