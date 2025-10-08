Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quinta (9)? Confira

A RMVale terá quinta-feira (9) marcada por tempo instável, com chuvas e trovoadas em boa parte das cidades. Os dados são do Climatempo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, a previsão indica chuva intensa durante todo o dia e à noite, com temperaturas variando entre 16° e 19°, e 98% de chance de precipitação. Já em Taubaté, as condições incluem chuva e trovoadas, mínima de 17° e máxima de 21°, com 96% de probabilidade de chuva.