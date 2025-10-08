08 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LATROCÍNIO

Foi curtir a praia, levou tiro durante assalto e morreu

Por Da Redação | Bertioga
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Foi curtir a praia, levou tiro durante assalto e morreu
Foi curtir a praia, levou tiro durante assalto e morreu

Um turista de 53 anos morreu após ser baleado no rosto durante um assalto, na noite de domingo (5). O crime ocorreu enquanto ele deixava a praia com a família e amigos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Bertioga, no litoral de São Paulo. A vítima, Márcio Xavier, morador de Ferraz de Vasconcelos, estava acompanhado da esposa e de dois amigos quando foram abordados por quatro homens em bicicletas. Segundo a esposa, os assaltantes anunciaram o roubo e atiraram contra o rosto de Márcio, levando também o celular dele e a aliança da mulher antes de fugir.

Populares socorreram a vítima e o levaram ao Hospital de Bertioga, mas ele não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pela Secretaria de Segurança Pública como latrocínio, e as autoridades seguem investigando para identificar os responsáveis pelo crime.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários