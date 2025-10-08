Foi curtir a praia, levou tiro durante assalto e morreu

Um turista de 53 anos morreu após ser baleado no rosto durante um assalto, na noite de domingo (5). O crime ocorreu enquanto ele deixava a praia com a família e amigos.
O caso aconteceu em Bertioga, no litoral de São Paulo. A vítima, Márcio Xavier, morador de Ferraz de Vasconcelos, estava acompanhado da esposa e de dois amigos quando foram abordados por quatro homens em bicicletas. Segundo a esposa, os assaltantes anunciaram o roubo e atiraram contra o rosto de Márcio, levando também o celular dele e a aliança da mulher antes de fugir.
Populares socorreram a vítima e o levaram ao Hospital de Bertioga, mas ele não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado pela Secretaria de Segurança Pública como latrocínio, e as autoridades seguem investigando para identificar os responsáveis pelo crime.