Foi curtir a praia, levou tiro durante assalto e morreu

Um turista de 53 anos morreu após ser baleado no rosto durante um assalto, na noite de domingo (5). O crime ocorreu enquanto ele deixava a praia com a família e amigos.

O caso aconteceu em Bertioga, no litoral de São Paulo. A vítima, Márcio Xavier, morador de Ferraz de Vasconcelos, estava acompanhado da esposa e de dois amigos quando foram abordados por quatro homens em bicicletas. Segundo a esposa, os assaltantes anunciaram o roubo e atiraram contra o rosto de Márcio, levando também o celular dele e a aliança da mulher antes de fugir.