ESTELIONATO

Casal dá golpe de R$ 668 mil na Unimed e vai para a cadeia

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Um casal foi preso acusado de aplicar um golpe milionário contra a Unimed, que resultou em um desvio de mais de R$ 600 mil. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (6) durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

Os suspeitos foram localizados na Barra da Tijuca, zona norte da capital fluminense. Segundo as investigações, uma mulher trans, identificada como Ruan Silva Queiroz, que usa o nome social Rafaela Queiroz, trabalhava na empresa e falsificava documentos de reembolso de tratamentos médicos. Os valores eram desviados para contas de amigos e familiares de seu companheiro, Matheus Soares Sant’Ana Paiva, que também participava do esquema.

De acordo com a polícia, Matheus dividia os lucros com Rafaela. A dupla planejava deixar o país, e a mulher já tinha passagens compradas para a Argentina, sem intenção de retorno ao Brasil.

As instituições financeiras que receberam o dinheiro foram notificadas, e as contas envolvidas no golpe foram bloqueadas por ordem judicial. Os valores encontrados nelas ficaram retidos até a conclusão das investigações.

