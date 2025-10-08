Yasmin, 7 anos: sumiu em evento automotivo e foi achada morta

Uma menina de 7 anos, identificada como Yasmin Pereira da Silva, foi encontrada morta nesta segunda-feira (6) após desaparecer durante uma festa de som automotivo no fim de semana. A criança havia sumido no domingo (5), e o corpo foi localizado em uma área de mata próxima à casa onde morava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na comunidade de Ibitiranga, zona rural de Carnaíba, no Sertão do Pajeú, em Pernambuco. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra os últimos momentos de Yasmin, vestida de vermelho e dançando no evento antes do desaparecimento.