Morreu atropelado por máquina agrícola no trabalho

Um homem de 31 anos morreu após ser atropelado por uma máquina agrícola enquanto trabalhava em uma fazenda, na noite desta segunda-feira (6). A vítima foi identificada como Thayron Allysson Pereira Lima.
O acidente ocorreu em uma propriedade rural a cerca de 80 quilômetros de Gaúcha do Norte, em Mato Grosso. De acordo com informações da Polícia Civil, Thayron havia saído de motocicleta para buscar uma peça chamada “bico”, usada para encher pneus. Ao retornar, entrou na área onde a máquina, equipada com uma grade aradora 35, operava de forma automática.
O operador do equipamento — primo da vítima — relatou ao gerente da fazenda que, por causa da pouca visibilidade e do modo autônomo da máquina, não percebeu a presença de Thayron, resultando no atropelamento acidental.
Funcionários tentaram socorrer o trabalhador e o colocaram em um veículo particular para levá-lo à cidade. Uma ambulância foi acionada para interceptar o carro durante o trajeto, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil esteve no local e realizou a perícia. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.