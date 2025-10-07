Polícia prende dois suspeitos ligados ao PCC em São José

A Polícia Civil prendeu dois integrantes de uma organização criminosa ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital) durante a Operação Argos, deflagrada nesta terça-feira (7) pela Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José dos Campos. A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em endereços investigados por envolvimento em tráfico de drogas, porte ilegal de armas e lavagem de dinheiro.
As equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) realizaram as diligências em um imóvel localizado na rua Maria Isabel Mendes, no Jardim Nova Michigan, além de outros endereços relacionados à investigação.
Participaram da operação 15 policiais civis em seis viaturas.
Durante as buscas, os agentes apreenderam R$ 90.324 em dinheiro, sete celulares, um contador de cédulas, cadernos de anotações do tráfico, além de oito tijolos de maconha. Também foram encontrados um revólver calibre .38 com 12 munições e 50 munições de fuzil calibre 5.56.
Foram presos S.M.A.G., de 34 anos, e G.G.A.S., de 30 anos, que, segundo as investigações, atuavam na arrecadação e movimentação financeira da facção criminosa.
A investigação, conduzida há três meses, teve como foco as células financeiras do PCC na região do Vale do Paraíba. Segundo a Polícia Civil, o casal preso era responsável por recolher e armazenar lucros provenientes do tráfico, remetendo os valores a membros de escalões superiores da facção.
Os materiais e dispositivos eletrônicos apreendidos serão periciados para aprofundar as investigações e identificar outros integrantes da organização criminosa.
Os dois presos foram autuados em flagrante por porte de arma de fogo de uso permitido, porte de munição de uso restrito e associação para o tráfico, permanecendo à disposição da Justiça.
A Polícia Civil destacou que a ação integra uma diretriz do Deinter-1, voltada a asfixiar financeiramente as organizações criminosas atuantes no Vale, impactando diretamente na redução de crimes e na sensação de segurança da população.