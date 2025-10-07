Polícia prende dois suspeitos ligados ao PCC em São José

A Polícia Civil prendeu dois integrantes de uma organização criminosa ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital) durante a Operação Argos, deflagrada nesta terça-feira (7) pela Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José dos Campos. A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão em endereços investigados por envolvimento em tráfico de drogas, porte ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

As equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) realizaram as diligências em um imóvel localizado na rua Maria Isabel Mendes, no Jardim Nova Michigan, além de outros endereços relacionados à investigação.

Participaram da operação 15 policiais civis em seis viaturas.