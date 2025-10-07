'Saí correndo e não encontrava o corpo dele', diz mulher de Jean

A combinação de alta velocidade e embriaguez ao volante resultou em mais uma tragédia nas estradas do Vale do Paraíba. Dois irmãos foram presos após um acidente que matou o motociclista Jean Carlo Barbosa Máximo, de 31 anos, na noite de domingo (5), em Caçapava, no interior de São Paulo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um dos veículos envolvidos, um Caoa Chery Tiggo 7, perde o controle e atravessa a pista em uma estrada vicinal logo após atingir a motocicleta. A moto pegou fogo, e o incêndio aparece ao fundo das imagens. O motorista do SUV, Jorge Expedito Petrovic Luiz, de 26 anos, sai do carro cambaleando, demonstrando dificuldade para se equilibrar.