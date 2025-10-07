Projeto que cria teto de gastos em Taubaté é aprovado por 13 a 5

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (7), em primeira votação, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que cria o teto de gastos para o município. O texto ainda passará por segunda votação antes de seguir para a sanção do prefeito.

Foram 13 votos a favor do projeto, dos vereadores Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Jessé Silva (Podemos), Moises Pirulito (PL), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Edson Oliveira (PSD), Bobi (PRD), Vivi da Rádio (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD).