Churrasqueira explode em condomínio e 4 ficam feridos

Quatro pessoas ficaram feridas após a explosão de uma churrasqueira a gás, na noite de domingo (5). O fogo se espalhou rapidamente e causou danos consideráveis ao imóvel.
O caso aconteceu em um condomínio localizado na Avenida Dom Sebastião, em Primavera do Leste, a 231 km de Cuiabá. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 20h50 para atender a um incêndio em edificação e, ao chegar ao local, constatou que a explosão da churrasqueira havia iniciado as chamas.
As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, sofreram queimaduras de primeiro grau e foram socorridas por testemunhas antes da chegada dos bombeiros. O incêndio foi controlado ainda na fase inicial, evitando que se alastrasse por todo o condomínio.
Diversos itens da casa foram destruídos, incluindo sofá, cozinha planejada, mesa, cadeiras e a própria churrasqueira. O fogo também causou danos estruturais, atingindo o forro, a instalação elétrica, o sistema de refrigeração e as paredes do imóvel. As causas do incidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.