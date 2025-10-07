Churrasqueira explode em condomínio e 4 ficam feridos

Quatro pessoas ficaram feridas após a explosão de uma churrasqueira a gás, na noite de domingo (5). O fogo se espalhou rapidamente e causou danos consideráveis ao imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em um condomínio localizado na Avenida Dom Sebastião, em Primavera do Leste, a 231 km de Cuiabá. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 20h50 para atender a um incêndio em edificação e, ao chegar ao local, constatou que a explosão da churrasqueira havia iniciado as chamas.